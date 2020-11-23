 

Ученые предупредили о вреде разжевывания витаминов

23.11.2020, 16:46, Разное

Ученые из Университета Мериленда предупредили, что разжевывание витаминов может принести вред. Статистика показывает, что люди практически никогда не заглядывают в инструкцию к купленному препарату, поэтому допускаются ошибки в его употреблении. Все это может негативно сказаться на состоянии здоровья.
Витамины способны как положительно влиять организм, так и оказывать на него отрицательное воздействие. Последнее наблюдается в случае их неправильного употребления. Люди в большинстве случаев не соблюдают дозировку или же разжевывают витамины, предназначенные для глотания.

Процесс распада должен происходить в желудке, а не в ротовой полости. Эта информация обычно содержится в инструкции. При разжевывании витаминов человек не только не получает нужную дозу, но и подвергает организм опасности. В частности, могут развиться болезни пищевода и ротовой полости.



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