 

Новый Kia Sportage в стиле Sorento представили в Китае

23.11.2020, 16:46, Разное

Очередную модификацию популярной модели своего автомобиля представила Kia. Sportage пятого поколения появился в китайском Гуанчжоу на мотор-шоу.
Согласно предыдущим планам южнокорейской корпорации, машина должна была выйти на рынок ещё до конца июня 2020 года. Однако в силу ряда причин было решено перенести премьеру транспортного средства на весну следующего года. У китайских дилеров пятый Sportage получит ряд отличий от глобальной модификации и иное название – Sportage Ace.

Именно эта версия внедорожника показывалась на автомобильном шоу. Ее длина на 40 миллиметров больше, чем у предшественника, также появилась в оформлении кроссовера изменённая оптика, похожая по стилю на ту, что установлена в Sorento. Кроме того, привлекает внимание эксклюзивный дизайн радиаторной решетки. Задние фонари оформлены в виде прямоугольника с вертикальным расположением двух полос. Пороги и бампера машины декорированы элементами оранжевого цвета.

В оснащении Kia Sportage присутствуют многочисленные электронные помощники водителя и виртуальная 10,25-дюймовая приборная панель. Также в салоне установлен комплекс мультимедиа с дисплеем диагональю 7 дюймов. Разработано авто на той же платформе, которую использовала Hyundai для своей модели Tucson. Что же до силовой установки, то, скорее всего, предполагают эксперты, в кроссовере установлен полуторалитровый турбодвигатель, мощность которого достигает 200 лошадиных сил. О стоимости внедорожника информации пока нет.



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