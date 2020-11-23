Никто не услышит

23.11.2020, 16:38, Разное

«Яндекс» заморозил счета глухого таксиста и добавил его в черный список, так как он не ответил на звонок менеджера.

Отец двоих детей Салават Салихов из Уфы до недавнего времени работал в «Яндекс.Такси» водителем. В 2015 году он сам оклеил машину опознавательной маркировкой и уже к 2019-му зарегистрировался как индивидуальный предприниматель: исправно платил налоги и сдавал отчеты.

Единственное, что отличает Салихова от других водителей — он абсолютно ничего не слышит. Сюрпризом для пассажиров это не было, в базе сервиса он значился как глухой водитель.

Все шло хорошо, клиенты не жаловались на качество услуг, и сам Салават оставался доволен работой. Подтверждением тому служит и его рейтинг в агрегаторе — 4,97 балла из 5 возможных.

Однако 9 октября его личный кабинет в «Яндекс.Такси» внезапно заблокировали, а самого Салавата компания внесла в неофициальный черный список, который просматривают и другие крупные службы такси. Из-за этого уфимец больше не сможет устроиться таксистом ни в один из сервисов. Юрист Нина Романович, которая представляет интересы слабослышащего водителя, говорит, что Салихов не смог пройти проверку «Яндекса»: ему звонили из компании, но он физически не был способен ответить на звонок.

Из-за произошедшего Салават обращался к сервису, но никаких результатов это не принесло.

Салихов писал администрации агрегатора: «Пожалуйста, может кто-то на меня пожаловался? Хоть напишите. Может быть, там чего-то не туда сделал? Напишите».

«Но ему просто перестали отвечать, — рассказывает Романович. — Я приходила туда разбираться. Три недели подряд мне говорят: придите в такой-то день, будет такой-то специалист. Я прихожу и разбираюсь со всеми менеджерами подряд, но никто нам ничем не помог. Как только начинаем разбираться, Салавату начинают звонить из службы безопасности, а он ответить не может».

Юрист предоставила «Новой газете» скриншоты переписки Салихова со службой поддержки. В ответах говорится, что Салихов не прошел проверку службы безопасности и больше не сможет выполнять заказы: «Наши алгоритмы проверки постоянно совершенствуются, этот случай был дополнительно рассмотрен нашими экспертами, подтвердившими факт недобросовестного сотрудничества».

Что именно «Яндекс» называет «недобросовестным сотрудничеством», не вполне ясно. Салават смог вспомнить только один случай, когда клиент ошибся с выбором геолокации, из-за чего возникли проблемы с выполнением заказа.

Сам сервис причины блокировки так и не объяснил, сославшись на то, что детали проверок они не разглашают.

Салихов пытался пройти проверку повторно, и, согласно скриншотам, все-таки подтвердил свою личность: сервис установил соответствие его лица и фотографии в паспорте. Но далее таксометр выдает ошибку — не пройден «фотоконтроль термопакетов», которые нужны для курьерских заказов.

Кроме того, что Салихов лишился работы из-за слабого слуха, он теперь едва ли сможет трудоустроиться куда-то еще. Романович говорит, что ничего другого, кроме вождения, Салават делать не умеет — образования у него нет, а единственный документ, помогающий ему заработать на жизнь для себя и двоих детей это водительские права. Да, как инвалид он получает пенсию, но этих денег недостаточно. Его заработок в «Яндекс.Такси» составлял примерно 80 тысяч в месяц. 62 тысячи за последний месяц остались в личном кабинете, и снять их он никак не может. Сервис согласился выплатить ему около семи тысяч рублей, и в итоге на счету почему- то остались 52 тысячи.

«Остальные деньги сняли непонятно за что. Просто взяли и сняли: по 100 рублей, по 2500», — объясняет Романович. Юрист предоставила «Новой газете» скриншоты, на которых действительно зафиксировано снятие денег. В частности, 18 ноября было снято 2 156 рублей 73 копейки с формулировкой «корректировка баланса».

«Он реально ничего не может сделать. Настолько ситуация тупиковая. Я прихожу [в офис «Яндекса»] — меня к руководству не пускают, — рассказывает Романович.

«Я прихожу и говорю: „Ребят, но ведь он не единственный глухой инвалид. Но ведь таких у вас миллионы, они работают по всей стране. Чего же вы не можете приспособить свою такую большую систему для инвалида. Выплатите вы ему хотя бы деньги, ну снимите его хотя бы из черного списка. Не будет у вас работать, так хотя бы в другое место пойдет„». При этом официально претензии к сервису сотрудники регистрировать отказались.

Для того, чтобы разобраться, Салават даже приехал в Москву, потратив на это пенсию. Однако и после общения с головным офисом восстановиться или вернуть деньги не получилось.

Все, что осталось юристу — опубликовать петицию на платформе Change.org. Она потребовала «прекратить нарушение прав глухого водителя». На момент публикации материала петицию подписали уже более 48 тысяч человек. Также она разместила информацию в своем инстаграме. Лишь после этого в личном кабинете Салавата наконец появилась запись о том, что он прошел проверку. Некоторое время спустя блокировка вернулась опять.

Романович в разговоре с «Новой» отметила, что за восемь лет работы впервые столкнулась с подобной ситуацией. Она добавила, что еще два года назад общественные организации обращались к агрегаторам такси с просьбой сделать специальную отметку «глухой водитель», и они сделали.

Романович и Салихов намерены обращаться напрямую в суд. Идти с заявлением в полицию смысла нет, говорит защитница, — произошедшее подпадает под действие Гражданского кодекса, и нужно идти в арбитраж. Во-первых, для уфимского таксиста это дорого, а во-вторых, на исключение из черного списка арбитражный суд никак не повлияет, потому что список этот неофициальный.

В «Яндекс.Такси» корреспондента «Новой» заверили, что ситуацию с Салаватом уладят: «У нас были основания для проведения тщательной проверки (данные телеметрии, жалобы пользователей и тд). Сейчас она завершена, по ее итогам водителю будет возвращен доступ в сервис и компенсирован простой».

Мария Ефимова

Корреспондент