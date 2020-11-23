“Укроборонпром” и НАБУ договорились о совместном противодействии коррупции

23.11.2020, 16:34, Новости дня

Государственный концерн “Укроборонпром” и Национальное антикоррупционное бюро Украины будут сотрудничать в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба госконцерна.

НАБУ и “Укроборонпром” подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Подписали его и.о. генерального директора “Укроборонпрома” Игорь Фоменко и директор НАБУ Артем Сытник.

“Мы стремимся сделать прозрачной и подотчетной оборонную сферу, которая исторически считалась одной из самых коррумпированных в Украине. Для нас подписание Меморандума с НАБУ является логическим шагом по реализации политики корпоративной безопасности Укроборонпрома, направленной на формирование нулевой толерантности к правонарушениям”, – сказал Фоменко.

По его словам, руководство госконцерна добровольно раз в год проходит проверку на полиграфе.

“Мы заинтересованы в привлечении работников НАБУ к отбору кандидатов на руководящие должности в оборонных предприятиях с применением полиграфа. Кроме того, недавно был завершен первый пилотный криминалистический аудит госпредприятия “Антонов”, его результаты переданы в НАБУ и СБУ. Мы ежедневно ломаем “схемы” в оборонке, а в ответ получим шквал заказных публикаций против нас. Такая реакция – лучшая оценка нашей работы”, – сказал Фоменко.

По информации релиза, в “Укроборонпроме” за год количество правонарушений уменьшилось. В 2019 году было открыто 27 уголовных производств по злоупотреблениям при закупках, в 2020 году – 5. В сфере внешнеэкономической деятельности в 2019 году открыто 39 производств, в 2020 году – 29. Всего в 2019 году всеми правоохранительными органами было зарегистрировано 248 производств, в 2020 году –149.