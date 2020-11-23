 

“Укроборонпром” и НАБУ договорились о совместном противодействии коррупции

23.11.2020, 16:34, Новости дня

Государственный концерн “Укроборонпром” и Национальное антикоррупционное бюро Украины будут сотрудничать в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба госконцерна.

НАБУ и “Укроборонпром” подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Подписали его и.о. генерального директора “Укроборонпрома” Игорь Фоменко и директор НАБУ Артем Сытник.

“Мы стремимся сделать прозрачной и подотчетной оборонную сферу, которая исторически считалась одной из самых коррумпированных в Украине. Для нас подписание Меморандума с НАБУ является логическим шагом по реализации политики корпоративной безопасности Укроборонпрома, направленной на формирование нулевой толерантности к правонарушениям”, – сказал Фоменко.

По его словам, руководство госконцерна добровольно раз в год проходит проверку на полиграфе.

“Мы заинтересованы в привлечении работников НАБУ к отбору кандидатов на руководящие должности в оборонных предприятиях с применением полиграфа. Кроме того, недавно был завершен первый пилотный криминалистический аудит госпредприятия “Антонов”, его результаты переданы в НАБУ и СБУ. Мы ежедневно ломаем “схемы” в оборонке, а в ответ получим шквал заказных публикаций против нас. Такая реакция – лучшая оценка нашей работы”, – сказал Фоменко.

По информации релиза, в “Укроборонпроме” за год количество правонарушений уменьшилось. В 2019 году было открыто 27 уголовных производств по злоупотреблениям при закупках, в 2020 году – 5. В сфере внешнеэкономической деятельности в 2019 году открыто 39 производств, в 2020 году – 29. Всего в 2019 году всеми правоохранительными органами было зарегистрировано 248 производств, в 2020 году –149.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

11.08 / Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России

30.08 / Обнаружен эффективный метод лечения рака мозга у детей

12.09 / Компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19, прерванные после болезни добровольца

15.09 / Названо имя нового адвоката Ефремова

26.09 / Площадь природного пожара в Ростовской области достигла 100 га

17.07 / В Кремле обратили внимание на идею переноса «Бессмертного полка»

27.09 / Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

25.06 / Против соратницы Зеленского потребовали завести дело после слов о детях «низкого качества»

23.09 / Словакия первой из стран ЕС не признала легитимность президента Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска