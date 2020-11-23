В оккупированном Донецке умер известный советский учитель Шаталов

23.11.2020, 16:34, Новости дня

В оккупированном Донецке 20 ноября умер знаменитый советский педагог, математик Виктор Шаталов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

“Этот человек разработал уникальную систему, позволяющую усвоить школьный курс за несколько дней или даже часов… Виктора Федоровича боялись, он расширял рамки сознаний детей и ретроградные учителя не выдерживали конкуренции”, – написал Амелин.

Он высказал мнение, что лучшей методики преподавания математики еще не придумано.

“Но даже нынешняя реформа образования игнорировала наработки украинского методолога и уникального человека”, – добавил Амелин.

https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/3799521056745543

Шаталов родился в Сталино (сейчас Донецк) в 1927 году. Автор системы эффективного обучения, построенной на базе педагогики сотрудничества. Автор более 60 опубликованных книг. Был заслуженным учителем Украинской ССР, народным учителем СССР.

Всю жизнь Шаталов прожил в Донецке. Умер после продолжительной болезни.