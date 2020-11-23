Киссинджер посоветовал Байдену восстановить диалог с Китаем — пока мир не скатился к войне

23.11.2020, 16:32, Новости дня

Отношения между Китаем и Соединёнными Штатами находятся на самом низком уровне за многие десятилетия, и если так будет продолжаться, они могут перейти в вооружённое противостояние, предупредил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. В интервью Bloomberg он дал будущей администрации Байдена ряд советов по поводу Китая: например, назначить доверенных лиц с обеих сторон, которые бы всегда поддерживали контакт.



Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что новой администрации Джо Байдена нужно будет быстрым темпом восстанавливать линии коммуникации с Китаем, которые были нарушены во время правления Трампа, чтобы их конфронтация не переросла в военный конфликт. Такие заявления бывший дипломат сделал во время экономического форума, организованного Bloomberg, а также в интервью изданию.

«Если не будет основы для сотрудничества, мир скатится к катастрофе сродни Первой мировой войне», — заявил Киссинджер, отметив, что сегодня есть такие военные технологии, которые могут сделать новый кризис ещё менее контролируемым, чем прежде. А США и Китай, по его словам, всё больше движутся к конфронтации.

Как напоминает автор статьи, сам Киссинджер во время своего пребывания на посту пробил путь для исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай. И сегодня, он выразил надежду, возможно, общая угроза пандемии даст поле для политических дискуссий между двумя странами.

Отношения между Китаем и Штатами находятся сейчас на максимально низком уровне за многие десятилетия. В начале срока для Трампа было важно отразить, какие переживания есть у американцев по поводу несбалансированности мировой экономики. Но за последующие годы ухудшение отношений с Китаем привели их на путь к новой холодной войне.

Так что Киссинджер предлагает Пекину и Вашингтону договориться, чтобы, каким бы ни был конфликт между ними, он не перешёл бы в вооружённое противостояние. Кроме того, по его словам, сторонам стоит назначить неких лиц, которым они доверяют, чтобы они в их интересах сохраняли контакты друг с другом.

По оценке Киссинджера, отношения с Китаем могут доминировать во внешнеполитических приоритетах Джо Байдена. Он долгое время занимался Китаем, хотя, впрочем, во время дебатов его тон стал жёстче. Он стал критиковать Пекин за его резкую политику в регионе и за несоблюдение прав человека.

Китаю и США нужно понимать чувствительные места друг друга, напоминает Киссинджер. Проблемы не обязательно решать, но нужно довести до такого состояния, где возможен дальнейший прогресс. У Вашингтона и Пекина разная история: Америку практически всегда сопровождал успех, а у Китая был долгий период постоянных кризисов. Америке почти никогда ничего не угрожало, а Китай обычно был окружён странами, которые посягали на его единство.

При этом и Европа, по его словам, будет втянута в перетягивание каната между США и Евразией. Со времён Второй мировой войны Европа была ключевым направлением американской внешней политики. А теперь им нужно развивать собственные отношения с другими странами мира, отметил Генри Киссинджер в интервью Bloomberg.