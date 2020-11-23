Комаровский назвал единственный способ не заболеть коронавирусом

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23.11.2020, 16:30, Новости дня

От инфицирования коронавирусом может защитить только вакцинация, считает доктор и телеведущий Евгений Комаровский. Врач отметил, что в надежной и безопасной вакцины пока не существует.

«Все хотят узнать, какие лекарства нужно прямо сейчас начать употреблять, чтобы не возникла коронавирусная инфекция. Шансов не заболеть дает, к сожалению, только одно явление – вакцинация. Почему к сожалению, потому что в перспективе надежной, безопасной и доступной всем вакцины нет», – рассказал Комаровский в своем YouTube-канале.

Как сообщил врач, все разговоры про пользу от коронавируса цинка, витамина D и витамина C не имеют никакого отношения к профилактике инфекции. По словам Комаровского, эти элементы помогают организму лишь избежать осложнений от COVID-19. Сама же вероятность заболевания, сказал доктор, определяется двумя факторами: количество вируса, с которым столкнулся человек, и в каком состоянии будет организм на момент встречи с вирусом. Чтобы защититься от большой дозы вируса, Комаровский советует поддерживать уровень влажности в помещении 40-60%, не допускать пересыхания слизистых и дефицита жидкости в организме.

«Если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена и высокая концентрация вируса, то ничего вам не поможет: ни иммунная система, ни любые лекарства», – предупредил он.

Ранее Комаровский назвал простой способ определить пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

Член Нью-Йоркской академии наук и глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев сообщал, что бессимптомные носители коронавируса являются самыми опасными источниками болезни.

За минувшие сутки в РФ выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.



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