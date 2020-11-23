В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

23.11.2020, 16:30, Новости дня

Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых препаратов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», – сообщил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что также подписано распоряжение правительства, которым выделяется еще почти 204 млн рублей на закупку около 60 машин скорой помощи для Краснодарского края.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что зарегистрированные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, необходимо лишь наладить массовое производство.

Напомним, в августе Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.