 

Google предложит пользователям зарабатывать в новом приложении

23.11.2020, 16:26, Новости дня

Представители компании Google объявили о начале тестирований нового приложения Task Mate, в котором пользователи смогут получить дополнительный заработок.

По словам разработчиков, обычным интернет-юзерам предложат выполнять оплачиваемые задачи. Некоторые из них окажутся очень простыми, другие – чуть посложнее.

Например, оно будет проверить, правильно ли гугл-переводчик переводит отдельные фразы с иностранного языка на ваш родной. Основная идея внедрения нового приложения состоит в том, чтобы повысить качество сервиса самого Google и его партнеров. Продукт будет доступен по всему миру. О сроках запуска Task Mate разработчик пообещал сообщить дополнительно. Скорее всего, доступную бета-версию мы увидим уже в следующем году.



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