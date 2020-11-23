Стало известно о разговоре Тихановской с представителем Кремля

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23.11.2020, 15:54, Разное

Массовые беспорядки вспыхнули в республике в начале августа. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они обвиняют власти в фальсификации выборов президента и требуют немедленной отставки Александра Лукашенко.

События в Белоруссии разделили мир на две части. Большинство европейских государств встали на сторону протестующих. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Им временно запретили въезд в ряд стран.

Отметим, что Россия оказалась в числе тех, кто поддержал Лукашенко. Его победу на выборах посчитали честной и справедливой. Любое вмешательство в ситуацию в республике извне Кремль назвал недопустимым.

Но недавно ситуация изменилась. Бывший белорусский дипломат Анатолий Котов сообщил, что со стороны России начались разговоры о том, что нельзя применять силу к демонстрантам. “Никто не ожидал такой жестокости”, – подчеркнул он.

Анатолий Котов рассказал, что недавно в ООН состоялся разговор Светланы Тихановской с представителем Кремля. По мнению экс-дипломата, это добрый жест, первый шаг к диалогу. Другими подробностями беседы он поделиться отказался.



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