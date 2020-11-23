Названы лучшие автомобили года в Китае

23.11.2020, 15:52, Разное

В Китае названы лучшие автомобили года. Церемония вручения ежегодной премии состоялась перед началом автосалона в Гуанчжоу. Первое место занял флагманский седан Geely Preface на базе CMA.

В принятии решения был задействован 41 автомобильный журналист и эксперт. Вместе они выбрали лучшие модели, представленные на территории Китая в 2020 году. В целом члены экспертного состава выбрали шесть победителей в различных номинациях. Главный приз достался Geely Preface.

Впервые концепт седана на базе СМА был представлен компанией Geely в 2019 году. Модель запустили в серию в конце 2020 года. Выпуск транспортного средства говорит о вступлении производителя в эру инновационных машин. Все автомобили Geely четвертого поколения базируются на передовой модульной архитектуре. Она обеспечивает высокий уровень взаимодействия, качества, безопасности и интеллекта.