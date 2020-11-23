Рита Дакота потеряла голос после операции на гортани

23.11.2020, 15:52, Разное

Популярная певица Рита Дакота после операции на гортани потеряла голос. К хирургам знаменитость обратилась из-за воспалившихся миндалин, которые провоцировали чувство боли.

Рита Дакота заявила, что операция прошла успешно, но временно она не может говорить. Она перенесла тонзиллэктомию. Теперь артистке не придется испытывать неприятные ощущения, которые время от времени появлялись с самого детства. Знаменитость долго не могла решиться на операцию, то теперь все переживания остались позади.

Врач доволен результатом проведенной операции. После хирургического вмешательства у исполнительницы пока болит горло. Больше суток Рите Дакоте пришлось не есть. В связи с этим манная каша на голодный желудок ей показалась очень вкусным блюдом. Поклонники пожелали Дакоте скорейшего восстановления после проведенных медицинских манипуляций.

После выписки из медучреждения Рита Дакота намерена возвратиться в сервис TikTok с новой стратегией. Артистка недовольна актуальными трендами, поэтому она намерена продвигать собственные. Ее команда намерена познакомить аудиторию с книгой Майкла Роуча под названием «Карма любви». В произведении рассказывается о принцах семейной нравственности.