Анна Семенович заморозила яйцеклетки

23.11.2020, 15:52, Разное

Популярная российская певица Анна Семенович ищет отца для своего будущего ребенка. Она прислушалась к совету доктора и в 40 лет заморозила яйцеклетки. Это позволит артистке стать матерью в более зрелом возрасте.

Перед проведением процедуры Анна Семенович прошла полное обследование, чтобы убедиться, что с ее здоровьем все в порядке. После пришлось прибегнуть к гормональной стимуляции. Экс-солистка группы «Блестящие» никогда не была беременной, поскольку пользовалась методами контрацепции. О потенциальном доноре спермы артистка пока не думала, поскольку надеется познакомиться с достойным мужчиной.

В рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Семенович рассказала, что после замораживания яйцеклеток чувствует себя спокойно. Повторить процедуру знаменитость намерена после Нового года. Исполнительница все время ощущала давление социума: все постоянно спрашивали, когда она станет мамой. Сама же Семенович только к 40 года созрела к тому, чтобы заводить детей. После завершения спортивной карьере она жила в стрессе, потом началась карьера в группе «Блестящие». В то время знаменитость ничего не смогла бы дать ребенку.

Теперь Анна Семенович знает, как объяснить будущему наследнику определенные вещи. Она считает, что нужно готовиться к материнству. Ребенок должен появиться на свет от осознанного отца, у которого будет возможность воспитывать малыша.