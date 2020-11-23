Ученые впервые сумели объективно диагностировать звон в ушах при помощи ИИ

23.11.2020, 15:50, Разное



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Тиннитус – состояние, при котором люди слышат шум, когда вокруг этот шум отсутствует. Хронически это состояние протекает у 6-20% взрослых людей, сообщают авторы нового исследования. Несмотря на огромную распространенность этой патологии, до настоящего времени не существовало методов диагностики, которые могли бы объективно оценить изменения активности в головном мозге при тиннитусе разной степени тяжести.

Слышу звон, да не знаю, где он: природа тиннитуса

Звон колокольчика, жужжание пчел, рев океана – все это приятные звуки. Люди с тиннитусом слышат нечто подобное постоянно, только вот к реальности эти звуки не имеют никакого отношения. И к удовольствию – тоже.

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Австралийские ученые научили искусственный интеллект распознавать звон в ушах на основании данных об исследовании мозга при помощи функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области (фБИК-спектроскопии). Алгоритм, позволяет не только диагностировать это состояние, но и определять его тяжесть.

В новом исследовании точность нового метода была 78%, тяжелую формую тиннита от среднетяжелой он отличал в 87% случаев.

Ранее метод фБИК-спектроскопии применялся в исследованиях тиннитуса, чтобы выявить, какими изменениями в головном мозге сопровождается это состояние. Как и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), она оценивает активность различных отделов мозга, определяя их насыщенность кислородом. Этот метод обладает некоторыми преимуществами по сравнению с фМРТ: прибор для его проведения портативен, не использует радиацию, недорог, не производит шум, который может исказить данные исследования.

Как проходило исследование

Ученые провели фБИК-спектроскопию 25 пациентам с тиннитусом и 21 добровольцу, который не страдал от звона в ушах. Исследование проводилось в покое, со звуковыми и визуальными стимулами. Дополнительно участников исследования опросили, насколько сильно они страдают от звона в ушах. Результаты опроса авторы исследования сопоставили с данными сканирования.

Исследователи выделили основные симптомы тиннитуса разной степени тяжести, которые можно обнаружить при фБИК-спектроскопии. Они обучили искусственный интеллект различать эти признаки.

Авторы исследования считают, что новый способ диагностики позволит улучшить качество лечения тиннитуса. Теперь у врачей может появиться инструмент, который сможет объективно показывать, дает ли лечение эффект. В настоящее время эффективность лечения оценивается только по субъективным отчетам пациентов.