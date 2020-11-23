 

С начала пандемии COVID-19 в России умерло на 120 тыс. человек больше, чем обычно. Это в разы больше официальной статистики

23.11.2020, 15:40, Новости дня

Российское издание “Медиазона” проанализировало данные Росстата о смертности в апреле – октябре за последние пять лет и выяснило, что за семь месяцев пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерло на 120 тыс. человек больше, чем обычно.

В материале журналистов учтены данные Росстата с апреля по сентябрь 2020 года и информация загсов из 22 регионов РФ за октябрь (эти данные Росстат еще не обнародовал).

С апреля по сентябрь – месяцы, где известны полные данные, – в РФ умерло на 106 тыс. человек больше, чем в среднем за этот же период в предыдущие пять лет. Согласно данным Роспотребнадзора, которые публикует правительственный штаб по борьбе с коронавирусом, за этот период от COVID-19 умер 20 891 пациент.

“Медиазона” отмечает, что Роспотребнадзор учитывает в статистике лишь летальные случаи, где причиной смерти считается COVID-19. Росстат учитывает в своих данных и смертность пациентов, умерших от других болезней, обострившихся на фоне инфицирования коронавирусом. Однако, как пишут журналисты, по данным Росстата с апреля по сентябрь от COVID-19 скончалось 55,6 тыс. пациентов.

Такая цифра не объясняет избыточную смертность в 120 тыс., подчеркивают СМИ.

Демограф Алексей Ракша рассказал изданию, что не все смерти, которые относят к избыточным, стоит считать “коронавирусными” – они могут быть связаны в том числе с перегруженностью системы здравоохранения. По опыту других стран, отметил он, доля COVID-19 в избыточной смертности составляет от 55% до 110%. В среднем – 80%.

По состоянию на утро 23 ноября в России зафиксировали 2,1 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них 1,6 млн пациентов выздоровели, 36,5 тыс. умерли, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу. При этом за последние сутки в стране подтвердили COVID-19 у максимального числа граждан – 25 173.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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