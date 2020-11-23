Полицейские в Киеве рассказали, сколько выписали штрафов людям без масок

23.11.2020, 15:40, Новости дня

Полиция Киева в выходные с 21-го по 22 ноября составила 17 административных протоколов за отсутствие маски в общественных местах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 23 ноября.

Полицейские проверяли, как люди носят маски в общественных зданиях и в транспорте. За нарушения предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен, составлено всего 17 административных протоколов, констатировали в полиции.

Правоохранители в выходные проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности, в том числе развлекательные заведения, заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры.

“Подавляющее большинство нарушений – работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках “карантина выходного дня”, – сказано в сообщении.

По результатам проверок нарушения карантина выявили в 243 случаях.

“На должностных лиц составлены админпротоколы. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тыс. гривен”, – сообщили в полиции.

Работники полиции обещают и далее в пределах своих полномочий контролировать соблюдение противоэпидемических мер. Они призывают граждан не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Закон, предусматривающий штраф за отсутствие маски в общественных местах, начал действовать в Украине 21 ноября.

О необходимости ношения масок говорила Всемирная организация здравоохранения. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что, если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.