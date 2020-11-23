 

Гройсман о ситуации в Украине: Штурвал уже упущен, мы в свободном падении

23.11.2020, 15:40, Новости дня

Нынешняя власть в Украине не сделала того, что могла бы. Об этом бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 23 ноября.

“Знаете, когда “Слуга народа” взяла абсолютное большинство, я подумал, что стране наконец-то повезло и новая власть очень быстро сделает то, о чем я мог только мечтать. Но проблема в том, что под этой победой не оказалось фундамента. И я думаю, что штурвал уже упущен. Мы в свободном падении”, – сказал он.

В частности, по словам экс-премьера, нынешняя власть “оказалась неспособной” продолжать реформирование таких сфер, как система образования и формирование доступной медицины.

В 2019 году выборы президента Украины выиграл шоумен Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей, а внеочередные выборы в Верховную Раду – пропрезидентская партия “Слуга народа”, ее поддержали 43,16% голосовавших.

На 23 ноября 2020 года парламентская фракция “Слуга народа” насчитывает 246 народных депутатов.

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом был Петр Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после избрания Зеленского президентом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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