Die Welt – «вакуум власти» в США усугубляет сложную ситуацию с коронавирусом

23.11.2020, 15:38, Новости дня

В США зафиксировано уже более 250 тыс. смертей от коронавируса, пишет Die Welt. Как отмечает издание, тяжёлая ситуация усугубляется из-за Дональда Трампа, не желающего осуществлять урегулированную передачу власти Джо Байдену, в результате чего создаётся опасный вакуум власти: команда Байдена не может получить доступ к информации, ресурсам и персоналу президентской администрации, а сам Трамп всё меньше занимается государственными делами.



Reuters

Президент американского профсоюза медсестёр Мэри Тёрнер призвала Джо Байдена к оперативным мерам против пандемии коронавируса, пишет Die Welt. Тёрнер подчеркнула, что количество выявленных заражений растёт, больницы переполнены, многие её коллеги испытывают страх.

«Наши работодатели и наше правительство не поддерживают нас», — заявила Тёрнер. Она пожаловалась на нехватку защитной экипировки: в частности, отметила, что медсёстрам зачастую приходится носить одну и ту же маску до десяти раз.

Как пишет Die Welt, к минувшей среде в США было зафиксировано более 250 тыс. смертей от коронавируса. За всё время пандемии в стране выявлено 11,5 миллионов случаев заражения. По словам члена рабочей группы президента США по коронавирусу адмирала Бретта Джируара, страна находится «в опасной стадии» и прирост случаев заражений сейчас самый высокий за всё время.

И без того трудное положение усложняется Дональдом Трампом, отмечает издание. Трамп не желает организовывать урегулированную передачу власти Джо Байдену, заявляя, что победил на выборах. Таким образом, он создаёт опасный вакуум власти. Байден и его команда не могут получить доступ к информации, персоналу и ресурсам президентской администрации. Кроме того, Трамп стал меньше внимания уделять государственным делам. На прошлой неделе он лишь дважды появлялся на официальных мероприятиях.

Die Welt напоминает, что возглавляющий рабочую группу по коронавирусу Майк Пенс ещё в июне говорил о том, что второй волны не будет; теперь же США стоят перед лицом третьей волны коронавируса.

По мнению издания, поражение Трампа на выборах также объясняется провальной политикой его администрации в отношении пандемии. Трамп принижал опасность коронавируса, сравнивая его с гриппом, а также говорил, что вирус исчезнет с приходом тёплых температур.

Что касается вакцин, если обеспечение населения прививками от коронавируса будет организовано так же, как и тесты на коронавирус в первые месяцы пандемии, то США стоят на пороге нового хаоса, пишет Die Welt.