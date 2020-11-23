 

Independent – супруги Обама снимут комедийный сериал о невзгодах администрации Трампа

23.11.2020, 15:38, Новости дня

Принадлежащая экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель студия High Ground Productions подписала с платформой Netflix контракт о съёмках комедийного шоу «Слово на букву «П», пишет The Independent. Как пишет издание, эта «отчасти документальная» передача станет экранизацией книги Майкла Льюиса «Пятый риск», повествующей о «хаосе», царившем в Вашингтоне во время переходного периода между президентствами Обамы и Дональда Трампа.


Reuters

Экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель снимут комедийный сериал на основе книги известного писателя Майкла Льюиса «Пятый риск», где рассказывается о том, в какой «хаотичной» обстановке происходила передача власти от администрации Обамы к команде Дональда Трампа в 2016 году, пишет The Independent.

По данным британского издания, сериал под названием «Слово на букву «П» (имеется в виду правительство. — ИноТВ) снимет принадлежащая супругам Обама студия High Ground Productions, подписавшая ранее соответствующий «многомиллионный» контракт со стриминговой платформой Netflix. Съёмки начнутся в следующем году; Барак и Мишель Обама при этом выступят в качестве продюсеров.

По некоторым данным, «Слово на букву «П» будет «отчасти документальным проектом, а отчасти — развлекательной передачей в формате скетч-шоу», говорится в материале The Independent. Главным постановщиком сериала станет американский комик Адам Коновер, который сам сообщил об этом в Twitter, пишет газета.

Американские киностудии уже экранизировали несколько книг Майкла Льюиса, и две из этих экранизаций — «Человек, который изменил всё» и «Игра на понижение» — получили крайне положительные отзывы критиков, напоминает корреспондент The Independent. 

Чета Обама сотрудничает с Netflix не впервые: в 2019 году на платформе вышел их документальный фильм «Американская фабрика», рассказавший о том, как китайский миллиардер открыл в штате Огайо новую фабрику на месте бывшего завода General Motors, а в 2020-м — экранизация автобиографии Мишель Обамы «Становление», пишет автор.



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