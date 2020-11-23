Публицист – при Байдене Вашингтон упустит Арктику

23.11.2020, 15:38, Новости дня

Сторонники Джо Байдена твердят, что он наконец сможет вернуть США к «норме» в плане внешней политики, но эта норма на деле не сулит Вашингтону ничего хорошего в плане арктической политики, пишет на страницах The National Interest американский публицист Ник Солхейм. По мнению Солхейма, в отличие от Трампа, который сумел добиться серьёзных успехов на этом направлении, Байден почти наверняка сосредоточит внимание на других регионах в ущерб Крайнему Северу — ведь именно таким курсом следовала Америка, когда он был вице-президентом.



Reuters

Избранного президента США Джо Байдена уже сейчас преподносят как лидера, который сможет вновь добиться консенсуса по внешней политике в американских властных кругах, — и лоббисты предприятий ВПК, должно быть, потирают руки, рассчитывая, что им наконец перестанут мешать «продавать оружие врагам Америки и отправлять наших отпрысков на войны в дальние земли», пишет в своей статье для The National Interest основатель общественной организации «Институт арктической безопасности им. Генри Уоллеса» Ник Солхейм. Между тем, пристрастие американского «неолиберального истеблишмента» к вмешательствам в ближневосточные дела может обернуться тем, что многие другие внешнеполитические вопросы вновь обделят вниманием, а то и вовсе отложат в долгий ящик, предупреждает эксперт.

Как подчёркивает Солхейм, одним из таких вопросов может оказаться политика в Арктике: хотя многие «так называемые эксперты» по региону уже принялись публиковать статьи о том, будто политика администрации Байдена в отношении Крайнего Севера будет совсем не такой, какой она была, когда он занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, нельзя забывать, что в те времена Вашингтон на данном направлении проявил себя очень слабо.

По мнению автора, в плане геополитического мышления американские властные элиты тогда страдали от «паранойи времён холодной войны» — к примеру, они неизменно воспринимали манёвры российских бомбардировщиков и боевых кораблей в Арктике как ничем не спровоцированную агрессию, отказываясь признавать, что такие шаги являются как раз таки ответом на напористые действия самих США. Подобный образ мыслей ясно свидетельствует о том, как сильно внешнеполитический курс «запугивания и интервенций» подпортил отношения Америки со многими государствами, включая страны Арктического региона, констатирует Солхейм. Как отмечает эксперт, внешнеполитические вопросы хорошо бы было решать силами профессиональных дипломатов, однако им в Вашингтоне развернуться не давали.

Впрочем, даже несмотря на подобный «воинственный подход», Вашингтон почему-то не спешил вкладываться в сохранение самых базовых средств для продвижения этой политики, полагает Солхейм. К примеру, у США тогда было лишь четыре ледокола, необходимых для обеспечения судоходства на северных рубежах, и в рабочем состоянии оставались лишь два из них, отмечает он.

Провальная перезагрузка отношений с Россией в исполнении «большой любительницы смены режимов» Хиллари Клинтон в конечном счёте обернулась таким жёстким разладом с этой арктической державой, какого не было даже при Джордже Буше — младшем и его «силовой дипломатии»; в результате Вашингтон не только схлестнулся с Москвой, обмениваясь с ней санкциями и вступив в противостояние по ряду геополитических вопросов, но и испортил собственную репутацию, показав себя безрассудным и непреклонным игроком, продолжает автор. К 2014 году США получили председательство в Арктическом совете, но так и не смогли им воспользоваться — никаких конкретных предложений американские дипломаты так и не внесли; в итоге к моменту инаугурации Трампа в январе 2017-го США в Арктике «практически остались не у дел», в то время как Китай уже начал налаживать отношения с рядом ключевых союзников Вашингтона в регионе, а для поставок продуктов первой необходимости в города Аляски приходилось нанимать российские ледоколы, сетует Солхейм.

Верить, что Байден, став президентом, изберёт иной курс в плане Арктики, здравомыслящие люди просто не могут: всё-таки политику определяют люди, а возвращение всё тех же «персонажей» в Белый дом не сулит для США на арктическом направлении ничего хорошего, уверен эксперт. «Возврат к норме», провозглашённый отдельными восхищёнными публицистами, на деле окажется возвратом к ситуации, когда Америка не будет играть на Крайнем Севере никакой роли, — а ведь позволить себе ещё четыре года, а то и все восемь лет бездействия Вашингтон просто не может, предупреждает он.

Как полагает Солхейм, президентство Трампа стало для многих людей в конгрессе и внешнеполитическом истеблишменте «глотком свежего воздуха» — уходящий президент США всего за четыре года достиг на арктическом направлении такого успеха, какого Америка не видела со времён Второй мировой войны, когда под чутким руководством Франклина Рузвельта страна построила несколько ледоколов и создала большую часть инфраструктуры в Аляске, Гренландии и Исландии, которая используется и поныне. Так, при Трампе США вновь стали укреплять военное присутствие на Крайнем Севере, объявив о строительстве шести новых катеров полярной береговой охраны к 2029 году, восстановили закрытое ещё в 1953-м консульство в гренландском Нууке, вложили в гренландскую промышленность $12,1 миллионов и жёстко оспорили претензии Китая на статус «околоарктической державы», перечисляет автор. Вашингтон также укрепил отношения со многими союзниками в Арктике, организовав в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море ряд совместных учений с Норвегией, Данией, Швецией и Канадой, и, несмотря на все угрозы Трампа, продолжил выполнять свои обязательства в рамках НАТО по обороне Арктического региона, в том числе и Исландии, у которой нет собственных вооружённых сил, пишет он.

По мысли Солхейма, если бы Трамп смог победить на выборах, он почти наверняка сумел бы добиться и ещё более амбициозных целей. Однако теперь США скорее всего ждёт «всё та же избитая повестка» на Ближнем Востоке, бесконечное «бормотание» о российском вмешательстве и «блаженное неведение» — ведь при Байдене страна вернётся к внешнеполитическому курсу 60-х годов прошлого века, из-за которого Арктика точно «достанется тому, кто первым успеет», подытоживает эксперт.