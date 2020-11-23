Пенсионеры в Минске вышли на «марш мудрости»

23.11.2020, 15:36, Новости дня

В Минске пожилые люди вышли на шествие «марш пенсионеров», участники акции идут по проспекту Независимости в сторону центра.

Акцию назвали «маршем мудрости», передает «Интерфакс».

По оценкам очевидцев, в марше участвует несколько сотен человек. В руках у пенсионеров бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Белоруссии Александра Лукшенко. На некоторых плакатах имя погибшего активиста Романа Бондаренко, передает TUT.BY.

Как сообщают очевидцы, возле здания КГБ люди кричат: «Позор!», «Это наш город!», «Фашисты». Колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками. Движение транспорта по проспекту Независимости частично закрыто. Метрополитен примерно на полчаса закрывал один из вестибюлей станции метро «Площадь Ленина», из которого можно попасть к Красному костелу, откуда стартовала акция.

Сотрудники правоохранительных органов преградили дорогу шествию, выстроившись в несколько рядов на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. На обочине также припаркованы автозак, несколько милицейских микроавтобусов и автобусы с силовиками, передает РИА «Новости».

В этой связи шествие свернуло с проспекта Независимости и двинулось по улице Янки Купалы, рядом с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Белоруссии. Визуально людей стало меньше. Меры безопасности по ходу шествия усилены, улицу патрулируют наряды ГАИ, курсирует автозак.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция оппозиции. Митингующие собрались в своих дворах, а после выдвинулись к районным точкам сбора. Затем оппозиционеры прошли совместным маршем в центре. Силовиками применялись светошумовых гранаты в районе Каменной Горке в Минске.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года. Он также пообещал раскрыть детали планируемых Конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения».