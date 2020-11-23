Россия сократила квоту на найм иностранных пилотов

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23.11.2020, 15:36, Новости дня

В РФ сократили квоту на найм иностранных командиров воздушных судов. Соответствующее постановление подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, теперь авиакомпании имеют право нанимать на должность командиров самолетов до 100 иностранцев в год, пишет ТАСС.

Ранее перевозчики могли нанимать 200 иностранных пилотов в год. Иностранцев авиакомпаниям разрешено брать на работу с 2014 года. По закону, перевозчик мог заключить с иностранным пилотом контракт на пять лет. Совокупно в течение пяти лет авиакомпании имели право нанять до 1000 таких пилотов. Квота распределяется ежегодно.

О планах сократить квоту авиакомпаний на трудоустройство иностранцев пилотами с 210 до 100 человек Министерство транспорта сообщило в прошлом году.



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