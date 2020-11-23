Бренд GasGas дебютирует в Moto3 в 2021 году

23.11.2020, 15:32, Новости дня

Бренд GasGas был известен своими успехами в гонках по бездорожью и длительных заездах на протяжении последних нескольких лет.

После недавнего приобретения KTM испанский производитель внедорожных мотоциклов пользуется передовыми технологиями и, конечно же, их преимуществами. Недавно компания GasGas объявила, что впервые в истории начнет участвовать в кольцевых гонках.

Намереваясь дебютировать в Moto3 в следующем году, бренд объединит усилия с гоночной командой Aspar Moto3. В пресс-релизе на веб-сайте MotoGP компания GasGas выразила свое волнение по поводу предстоящего чемпионата мира Moto3 2021 года, подчеркнув тот факт, что это первый раз, когда марка принимает участие в подобного рода гонках.

Приняв решение участвовать в гонках на кольцевых дорогах в Moto3, компания стремится улучшить и без того впечатляющую репутацию в автоспорте. Бренд также заявил, что, несмотря на участие в Moto3, он не потеряет внимания к бездорожью, поскольку это остается областью его компетенции.

Таким образом, компания GasGas рассматривает Moto3 как возможность для развития гонок, а также как прочную платформу для повышения глобальной осведомленности о марке.

Компания GasGas и команда Aspar Moto3 – это Серхио Гарсия и Изан Гевара. Два молодых гонщика будут пилотировать мотоциклы RC 250 GP, оснащенные одобренным Moto3 четырехтактным одноцилиндровым двигателем объемом 250 куб. Смущаться наличию не самых мощных показателей характеристик силовой установки не стоит. Дело в том, что мотоциклы Moto3 способны разгоняться с нуля до 60 миль в час примерно за три секунды и развивать максимальную скорость, составляющую около 140 миль в час. Помимо серьезной подготовки к шоссейным гонкам, два гонщика также будут заниматься тестированием внедорожных мотоциклов бренда GasGas.