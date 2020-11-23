 

Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги

23.11.2020, 14:51, Разное

Лукашенко заигрался и не понимает всей сложности ситуации, отметил Гаспарян. По его словам, белорусский лидер никогда не будет восприниматься на Западе своим.

Лукашенко в это верить не хочет, недоумевает политолог. Позицию белорусского лидера Гаспарян назвал принципиально ошибочной.

Он напомнил, что Евросоюз сделал ставку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. “Александр Лукашенко в этой конфигурации чужой”, – подчеркнул политолог.

Он посоветовал белорусскому лидеру отказаться от риторики о многовекторности и заняться строительством Союзного государства. “Европейская интеграция до добра не доведет. А вот до Гааги – может”, – резюмировал Гаспарян.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена проводить многовекторную политику, поскольку находится в центре Европы. По словам президента, звучащая из России критика его удивляет.

Он подчеркнул, что Москва – ближайший союзник Минска. “Если кто-то понимает наш путь на многовекторность как то, что мы, цитирую, “отворачиваемся от России”, – это не так”, – сказал глава государства.

Евросоюз и США не признали переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Брюссель ввел против него санкции. Под удар попали и чиновники из ближайшего окружения главы государства.



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