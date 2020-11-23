В РФ стартовали продажи кнопочных Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G по цене бюджетного смартфона

23.11.2020, 14:50, Разное

Брэнд Nokia перевыпустил два своих легендарных кнопочных телефона Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Эксперты рассказали о возможностях аппаратов, стоимость которых практически равна цене китайских смартфонов бюджетного сегмента.

Корпорация HMD Global в этом году решилась на ребрендинг устройств, в свое время бивших рекорды популярности. Новые кнопочные телефоны оснастили модемами для работы в мобильных сетях четвертого поколения. Также их снабдили целым набором современных возможностей, так, пользователи смогут легко общаться в различных мессенджерах и социальных сетях вроде WhatsApp и Facebook, просматривать видео на YouTube, и пользоваться картами от Google, поддерживающими работу с Google Assistant. Гаджеты получили классический моноблочный форм-фактор и полный набор физической QWERTY-клавиатуры. В качестве программной платформы для устройств производитель выбрал KaiOS. Оборудованы девайсы и FM-радио, традиционным аудиоразъёмом для наушников на 3,5 миллиметра, Wi-Fi, а также Bluetooth.

Дизайн переизданных телефонов Nokia выполнен в трехцветных решениях, 6300 4G получила серый, белый и зелёный корпуса, а крышки старшей модели 8000 4G – черного, белого и синего цветов. QVGA-дисплей 6300 модели соответствует 2,4 дюймам, фото-видео-камера здесь формата VGA. В аппарате 8000 экран на 0,4 дюйма больше, а разрешение объектива равно 2 мегапикселям. Остальные характеристики телефонов таковы: чип оперативной памяти на 512 мегабайт, 4 гигабайта встроенной памяти. Объем флэш-накопителя можно дополнить за счёт карты памяти до 32 гигабайт в формате microSD. Аккумуляторные батареи получили мощность в 1500 мАч.

Стоит отметить, что оригиналы бизнесовой и имиджевой модели финского бренда, вышедшие до эры смартфонов, продавались весьма успешно, преодолев отметку в 35 миллионов проданных экземпляров. Однако стоимость новинок Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G оказалась достаточно высокой и практически сопоставимой с ценниками дешёвых смартфонов. В РФ придется заплатить 5 тысяч рублей за модель 6300 4G и 8 тысяч за 8000 4G.