АвтоВАЗ может представить три новые Lada в 2021 году

23.11.2020, 13:18, Разное

В 2021 году компания «АвтоВАЗ» может представить три новинки. Они будут выпущены в рамках единой концепции.

В 2018 году «АвтоВАЗ» заключил договор с Минпромторгом. Он предполагает, что на протяжении десяти лет компания должна представить 26 новых моделей. В начале следующего года производитель, вероятно, презентует рестайлинговый автомобиль Lada Largus. Сборка предсерийных моделей стартовала летом. Рыночные экземпляры станут выпускаться через три месяца.

Еще одной обновленной моделью станет LADA Vesta. Первая информация о модернизации автомобиля появилась еще в 2015 году. Внешний вид транспортного средства получит незначительные изменения, считается, что будет освежена передняя часть и бамперы. Новинка получит светодиодное освещение. Появиться на рынке она должна следующим летом.

Вероятно, что в следующем году состоится презентация LADA Vesta SW Sport. В декабре 2019 года начали проводиться первые испытания обновленного универсала. Однако проект был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, поскольку в руководстве компании его посчитали неприоритетным.