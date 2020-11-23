Экстрасенс Циминтия предрекла развод Топалову и Тодоренко

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23.11.2020, 14:38, Разное

Известный экстрасенс Мариам Циминтия предрекла развод ведущей Регине Тодоренко и певцу Владу Топалову. Она утверждает, что проблемы в звездной паре начались давно.
Супруги принимают участие в проекте «Ледниковый период». На шоу Регина Тодоренко катается в паре с Романом Костомаровым, а ее супруг – с Еленой Ильиных. Во время последнего проката звезда проекта «Орел и Решка» поцеловала в губы партнера. Нежные чувства на съемках по отношению к Ильиных проявлял и Влад Топалов.

Мариам Циминтия назвала Тодоренко довольно активной личностью, привыкшей много работать. Однако в ней она увидела и «мужскую сторону». Артистка готова добиваться всего, чего хочет, но это делает ее в эмоциональном плане уязвимой. Переизбыток тестостерона у женщин служит причиной появления проблем в отношениях с противоположным полом.

Что касается Влада Топалова, то он в целом является мягким человеком. В то же время поп-исполнитель может вспылить, быть требовательным и ревнивым. Нумеролог считает, что избранники по типу характера не подходят друг другу. По ее словам, проблемы в звездной чете начались давно. Медиум считает, что именно певец старается изо всех сил сохранить семью.

Как заявила экстрасенс в интервью «Пятому каналу», в будущем знаменитости, скорее всего, расстанутся. Подсознательно Регина Тодоренко станет пытаться выйти из этого брака.



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