Новое исследование CDC подтвердило необходимость ношения масок в публичных местах

23.11.2020, 14:54, Разное



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Исследование было проведено в штате Канзас. Губернатор штата 2 июля подписала приказ об обязательном ношении масок в публичных местах. Большая часть провинций (81) отказалась от его исполнения, но 24 провинции обязали жителей носить маски. Ученые из CDC оценили распространения инфекции в разных провинциях накануне введения масочного режима, а затем в период с 3 июля по 23 августа.

В провинциях, которые требовали ношение масок, количество новых случаев COVID-19 сократилось на 6%. В провинциях, которые не ввели масочный режим, за время исследования заболеваемость выросла на 100%.

Тканевые маски: хорошая защита при правильной стирке

Разберемся с тканевыми масками и уходом за ними, тем более, что по этом вопросу появилось кое-что интересное. Спойлер: ручная стирка таких масок может увеличить риска заражения респираторными вирусами.

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Ученые указывают, что новое исследование дает новые доказательства важности ношения масок и законов, которые регулируют их использование.

Данные нового исследования согласуются с результатами предыдущих научных работ. Обязательное ношение масок в 15 штатах и округе Колумбия, согласно рассчетам, предотвратили 200 тысяч случаев коронавирусной инфекции. В Аризоне распространение болезни замедлилось на фоне масочного режима в июне.