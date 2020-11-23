 

Лукашенко решил переселить часть городского населения в деревни-коммуны для воспитания патриотизма

23.11.2020, 14:55, Разное

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с членами правительства объявил, что в ближайшее время часть городского населения страны необходимо будет переселить в деревни и организовать там специальные коммуны «для вышибания из бузотёров революционной дури».

Обращаясь к министру внутренних дел, он попросил подготовить милицейскую систему, «чтобы провести этот проект в полной мере, без эксцессов».

– Я для белорусского народа как страший брат. Мы все тоже в правительстве по отношению к народу братья и наставники, но я, можно сказать, как брат номер один, который давно на своём посту и чувствует всё, ощущает… Я вот вижу, что в чём-то вот у нас люди сбились с пути, какая-то их часть взыграла деструктивная, протестная. И я вот что решил: труд таких лучше всего перевоспитывает, это всем известно. Значит, выйдут ещё раз со своими фашистскими полотнищами — не церемонимся, везём жить и трудиться на свежем воздухе. Выйдут ещё — снова отвезём, и часть жителей туда же. Каждого десятого, или там протестные дома вот эти расселять надо, всех на поля, в свинарники, – считает Лукашенко.

По подсчетам властей, если перевезти в деревни до 30% городского населения, это положительно скажется на настроениях в обществе, разгрузит городскую инфраструктуру, позволит сэкономить на ресурсах и высвободит огромное количество жилого фонда, который затем предложат, по выражению Лукашенко, «достойным своей страны гражданам».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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