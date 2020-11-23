 

Алексиевич: Не думаю, что Россия на стороне Лукашенко

23.11.2020, 14:46, Новости дня

В ситуации с протестами в Беларуси Россия не находится на стороне Александра Лукашенко. Такое мнение член президиума координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич выразила “Радыё Свабода” в интервью, опубликованном 20 ноября.

“Не думаю, что Россия на стороне Лукашенко. Она на своей стороне. Народное движение застало Россию врасплох, она к этому не была готова. Но ей не нравится и нынешнее поведение Лукашенко, когда улицы наших городов напоминают плацдармы боевых действий. Россия будет искать другой вариант. …Я надеюсь, что мы не станем провинцией России, а сохраним независимое государство. Хотя Москва в любом случае будет играть в нашей жизни огромную роль”, – сказала она.

Писательница признала, что опасность есть не только со стороны Лукашенко.

“Есть также опасность, что наша маленькая страна подпадет под сильное геополитическое влияние большой страны”, – отметила Алексиевич.

Она единственный член президиума координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и был на свободе. Она покинула пределы Беларуси 28 сентября.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

29 августа президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. 

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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