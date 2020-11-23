 

Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном

23.11.2020, 14:46, Новости дня

Украинский певец Александр Пономарев на своей странице в Instagram поделился коллажом, состоящим из двух архивных снимков: со своим сыном Александром, а также своим детским фото с собственным отцом.

“Я очень хорошо помню себя в его возрасте и заранее знаю большинство его шагов! Иногда мы даже смеемся над этим моим прогнозированием”, – признался певец.

Пост он обнародовал в День сына.

“Желаю чтобы ты, сын и вообще все наши дети были мудрее родителей!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

“Шикарные фото!!!” – отметила подписчица elena0712elena.

У Пономарева есть еще две дочери от отношений с продюсером Аленой Мозговой. В браке с ней у него родилась дочь Евгения, которой в марте 2020-го исполнилось 22 года. Дочь Мозговой от предыдущих отношений, Зою, которой сейчас 27 лет, Пономарев воспитывал как своего ребенка.

В 2007 году вторая жена певца Виктория Мартынюк родила ему сына Александра. Второй брак Пономарева распался в 2010 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Глава СВР обвинил США в попытке помешать сотрудничеству РФ и Китая

01.10 / Армения заявила о сбитом армией Карабаха азербайджанском вертолете

21.07 / Приватизация облэнерго должна быть синхронизирована с введением RAB, это будет большая, хорошая победа для всей Украины – замглавы Фонда госимущества Елейко

13.10 / Канье Уэст опубликовал агитационное видео в рамках президентской гонки в США

09.09 / В Кремле ответили на вопрос о саммите «пятерки» СБ ООН

09.07 / Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

04.10 / После загрязнения воды на Камчатке возбуждено дело

07.11 / В Германии начались акции протеста в связи с новым карантином

28.07 / Патриарх Кирилл назвал Крещение Руси основной революцией в истории России

11.07 / Haval показал изображения салона нового Haval H6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска