Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном

23.11.2020, 14:46, Новости дня

Украинский певец Александр Пономарев на своей странице в Instagram поделился коллажом, состоящим из двух архивных снимков: со своим сыном Александром, а также своим детским фото с собственным отцом.

“Я очень хорошо помню себя в его возрасте и заранее знаю большинство его шагов! Иногда мы даже смеемся над этим моим прогнозированием”, – признался певец.

Пост он обнародовал в День сына.

“Желаю чтобы ты, сын и вообще все наши дети были мудрее родителей!” – написал он.

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Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

“Шикарные фото!!!” – отметила подписчица elena0712elena.

У Пономарева есть еще две дочери от отношений с продюсером Аленой Мозговой. В браке с ней у него родилась дочь Евгения, которой в марте 2020-го исполнилось 22 года. Дочь Мозговой от предыдущих отношений, Зою, которой сейчас 27 лет, Пономарев воспитывал как своего ребенка.

В 2007 году вторая жена певца Виктория Мартынюк родила ему сына Александра. Второй брак Пономарева распался в 2010 году.