В Киеве за сутки выздоровело два пациента с COVID-19

23.11.2020, 14:46, Новости дня

В Киеве за прошлые сутки выздоровело два пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки коронавирус в Киеве подтвердили у 1212 человек, умерло 20 человек.

“И впервые в Киеве такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки два человека. Уверен, эти цифры еще будут корректироваться”, – сказал Кличко.

Всего в Киеве коронавирус выявили у 60 218 человек, 1142 человека умерло, 20 744 выздоровело. В системе мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины также указано, что за сутки в Киеве выздоровело двое заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек.