Байден вернёт влияние США — если сплотит своих партнёров

23.11.2020, 14:44, Новости дня

Важнейшей задачей Джо Байдена на посту президента станет возвращение США утраченного влияния на мировой арене, особенно на фоне роста значимости Китая, пишет CNBC. Как отмечает канал, во многом исход этого начинания будет зависеть от того, сумеет ли новый американский лидер сплотить Запад и мобилизовать его на борьбу с авторитарным капитализмом.



Reuters

Как однажды заявил Вуди Аллен: «80% успеха — это оказаться в нужном месте». И нет совета важнее этого для избранного президента США Джо Байдена, когда тот приступит к разработке стратегии по восстановлению утраченного Вашингтоном мирового влияния, пишет CNBC.

Тенденция относительного отхода США от мировых дел наметилась ещё до прихода Трампа, однако за последние четыре года она только ускорилась. Администрация Байдена сказала о том, что одну из главных своих задач она видит в защите общего дела вместе со своими партнёрами и союзниками. Однако обратить вспять вышеупомянутые процессы можно только в том случае, если Вашингтон поймёт, где его «неявка» наиболее сильно бросается в глаза.

Своё возвращение на мировую арену администрация Байдена может начать с соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Центральную роль на соответсвующих переговорах играл Китай, в то время как США наблюдали за этим процессом со стороны — хотя речь здесь идёт о самом крупном в истории многостороннем торговом соглашении.

Подобная сделка — закономерный конец администрации Трампа, которая буквально сразу после прихода к власти вышла из переговоров о Транстихоокеанском партнёрстве, которое закрепило бы торговые связи Америки с рядом азиатских экономик. Соответствующий договор всё же был подписан, но без участия США. Администрация Байдена должна начать свою работу с попытки понять, могут ли США влиться в эту группу в ускоренном порядке.

Тем не менее феномен относительного отхода Вашингтона от дел, который некоторые эксперты называют «миром без США», касается далеко не только торговли. За примером далеко ходить не надо: на прошлой неделе и США, и Европа безучастно наблюдали за тем, как РФ играла роль посредника на переговорах, которые остановили кровавый конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Что бы кто ни думал об этом соглашении, в сложившейся ситуации больше всего потеряла, судя по всему, Армения, однако больше всего международных дипломатов поразило, то, что центральную и неоспоримую роль в этом диалоге сыграл президент Владимир Путин. Ещё одним крупным игроком оказалась Турция, но она не является стороной договора и в сделке не упоминается.

«Сигнал Путина Европе и всему миру, в то время как в США отвлечены переходным периодом, ясен: Соединённые Штаты более не играют решающей роли в «его регионе», — считает CNBC.

«Бездействие в этой ситуации и предоставление Москве карт-бланша относительно того, как окончится война, означает, что РФ теперь располагает военными базами на территории всех трёх республик Южного Кавказа, — отметил по этому поводу канадский журналист и аналитик Нил Хауэр. — Любое взаимодействие США с Карабахом (при администрации Байдена), таким образом, теперь начнётся с заведомо проигрышных позиций из-за неблагоприятной обстановки на месте».

Американские дипломаты, которые посвятили свою карьеру демократическому и мирному развитию стран, граничащих с Россией, отмечают резкий контраст между силой американского влияния сейчас и 25 лет назад, что особенно проявилось в ходе посредничества в Дейтонских соглашениях, ознаменовавших собой конец Боснийской войны.

Хотя многим американцам может прийтись по нраву, что Вашингтон дистанцировался от подобных далёких конфликтов, союзники и противники США в таком случае начнут приходить к мысли, что Америка безропотно смирилась с сокращением своей роли в мире.

Список мест, где партнёры США хотят возвращения США, довольно велик. В день инаугурации администрация Байдена, скорее всего, вновь примкнёт к Парижскому соглашению по климату и вернётся в ВОЗ, однако на этом она вряд ли остановится.

Американские партнёры будут наблюдать за тем, будет ли Байден теснее сотрудничать в рамках таких структур, как G-7 и G-20 с тем, чтобы заняться совместной борьбой с пандемией, распространением вакцины и ликвидацией последствий экономических потрясений.

Они также будут следить за тем, активизируют ли США свою деятельность в рамках ООН. Вне зависимости от того, что американцы думают об этой международной организации, из-за отхода США от дел Китай сумел без труда установить контроль над высшими постами в ряде наиболее влиятельных ведомств ООН. На данный момент представители Пекина председательствуют в 4 из 15 специализированных институтов ООН притом, что ни одна страна не контролирует больше одного поста подобного уровня.

Однако наиболее важной и трудной проблемой для Вашингтона будут те экономические преимущества, которые Китай приобрёл благодаря ВРЭП. Ни на одном фронте США не могут добиться больших успехов быстрее, чем в области подписания торговых и инвестиционных соглашений со своими партнёрами, особенно на фоне расцвета Китая.

«Нам нужно воссоединение так называемого западного мира, — заявил по этому поводу лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. — Теперь с Джо Байденом в качестве конструктивного партнёра, это необходимо, чтобы противостоять Китаю. Это ключевой вопрос грядущего десятилетия».

«Возвращаясь к Вуди Аллену, 80% успеха и впрямь могут заключаться в том, чтобы оказаться в нужном месте, однако решающими для истории будут последние 20%. Сможет ли избранный президент Байден добиться мобилизации европейских и азиатских партнёров и их сплочения вокруг исторического соглашения о противодействии растущему влиянию Китая и авторитарного капитализма? Или же политика США и хаос в демократиях по всему миру преградят эту важнейшую тропу к глобальной значимости?» — задаётся вопросом CNBC.