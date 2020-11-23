 

МИД предостерег страны-участницы Договора по открытому небу от передачи данных США

23.11.2020, 14:42, Новости дня

Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты РФ над американскими объектами в Европе, заявили в пресс-службе МИД России.

«Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведет нечистоплотную подковерную игру и требует у союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией. (США) требуют, чтобы европейцы отказывали РФ совершать наблюдательные полеты над американскими военными объектами в Европе. Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать», – сказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Кроме того, в ведомстве указали, что если США примут решение вернуться в Договор по открытому небу, они должны будут делать это на условиях стран-участниц, передает ТАСС.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Еще в мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. 



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