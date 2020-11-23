Сын Анастасии Заворотнюк Майк удивил поклонников располневшим видом

23.11.2020, 14:04, Разное

Майк Заворотнюк не так часто радует своих поклонников новыми снимками в микроблоге Instagram. Однако недавно 20-летний сын Анастасии Заворотнюк удивил всех растолстевшим видом, опубликовав снимок годичной давности в разделе Stories.

Юноша с иронией написал, что всего год назад он был таким, оставив смеющийся смайлик и картинку панды с большими щеками. Майк Заворотнюк на фотографии выглядит примерно на 30 килограммов больше своего нынешнего веса. Поклонники предположили, что сын звезды «Моей прекрасной няни» мог резко поправиться на фоне переживаний за здоровье матери. О том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание, стало известно прошлой осенью. Тогда актрисе пришлось пройти курс интенсивной терапии. Согласно слухам, мать 20-летнего Майкла перенесла операции, во время которой ей удалили опухоль в головном мозге.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк намерена вернуться к публичной жизни. Вроде бы артистка должна была рассказать о своем здоровье на шоу Андрея Малахова, на которое пригласили и ее бывшего возлюбленного и коллегу Сергея Жигунова. Эти данные опровергла как старшая дочь актрисы, так и звезда «Гардемаринов». По словам партнера Анастасии Заворотнюк по сериалу, его адвокат готовит документы, чтобы подать в суд на представителей «желтой прессы».