 

«Да, разожралась»: Анна Семенович прокомментировала свой вес

23.11.2020, 14:04, Разное

Во время интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Анна Семенович призналась ведущему Вячеславу Манучарову, что всю жизнь борется с лишним весом. По словам певицы, она «разожралась», но не корит себя за это.
Анна Семенович откровенно пояснила о своем лишнем весе. Сколько себя помнит, экс-солистка «Блестящих» с самого детства то резко набирала, то сбрасывала лишние килограммы. Даже когда в три года будущую звезду отдали на фигурной катание, она уже тогда не могла похвастаться стройностью. Тренер говорила родителям, чтобы они не перекармливали ребенка, так как «девочка толстая».

При этом, в борьбе за идеальную фигуру Анна Семенович лишает себя «счастья», так как не получает удовольствия от еды, которую она любит. Артистке тяжело отказаться, например, от халвы или жаренного картофеля. Однако звезда все равно считает себя красивой, несмотря на недостатки, которые она с легкостью признает. Певица может честно сказать, что она «разожралась», так как далеко не все могут себя контролировать в этом вопросе.



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