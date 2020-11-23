 

Тимати и Анастасия Решетова снова спровоцировали слухи о воссоединении

23.11.2020, 14:04, Разное

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова в очередной раз спровоцировали слухи о воссоединении. Недавно знаменитости пришли вместе на тренировку по серфингу. При этом на ней присутствовал и их общий сын Ратмир.
Свой поход на тренировку в центр серфинга Анастасия Решетова показала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram. На ролике можно увидеть, как годовалый Ратмир наблюдает за тем, как занимается его отец Тимур Юнусов. Сообщается, что пара вела себя довольно свободно.

В сентябре звездная пара неожиданно для многих пояснила о расставании. Через месяц стало известно об участии Тимати в романтическом проекте «Холостяк». На кастинг было подано рекордное количество заявок со стороны девушек, которые хотят побороться за сердце рэп-исполнителя. Такая ситуация сложилась, поскольку впервые до съемок было обнародовано имя главного героя.

Некоторые считают, что расставание Тимати и Анастасии Решетовой фейком. Пара очень часто проводит время вместе после расставания. Ряд поклонников убеждены, что после шоу «Холостяк» знаменитости снова сойдутся. Пока же Тимати съехал из шикарных апартаментов в центре Москвы, оставив их модели и сыну. Сейчас он живет в съемной квартире и ждет, пока достроится его большой дом.



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