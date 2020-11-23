AstraZeneca оценила среднюю эффективность своей вакцины от COVID-19 на 70%

23.11.2020, 14:02, Разное



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В финальных клинических испытаниях вакцины AZD1222, проходивших в Великобритании и Бразилии, участвовало 20 тысяч добровольцев, сообщается в релизе AstraZeneca. При введении половины дозы препарата и полной дозы с интервалом в месяц уровень защиты от заражения оценивался в 90%. Второй режим введения препарата, при котором участники получали две полные дозы с промежутком месяц, продемонстрировал эффективность 62%. Комбинированный анализ обоих режимов показал среднюю эффективность 70%, информирует AstraZeneca.

За время клинических испытаний COVID-19 подтвердился у 131 добровольца, получившего препарат, однако не было зарегистрировано ни одного случая тяжелого течения и госпитализации. Оксфордская вакцина хорошо переносится при обоих режимах дозирования, серьезных побочных эффектов не было выявлено, уточняется в релизе.

В ближайшее время AstraZeneca намерена подать заявку на разрешение экстренного использования вакцины правительствам тех стран, где предусмотрена процедура ранней регистрации. В релизе подчеркивается, что фармгигант также намерен заручиться поддержкой Всемирной организации здравоохранения в обеспечении вакцинами развивающихся стран.

Ранее, 18 ноября, Оксфордский университет опубликовал в журнале The Lancet результаты II/III фазы клинических испытаний вакцины, из которых следует, что препарат не только безопасен для пожилых добровольцев, но и вызывает такой же иммунный ответ, как и у более молодых участников. Эти данные получены после введения двух доз препарата 650 здоровым людям всех возрастных групп, половина из которых — люди 60-70 лет и старше.

Ученые вводили две дозы препарата с промежутком в две недели или месяц, оценивая реакции организма и формирование иммунного ответа по образцам крови. Примечательно, что у добровольцев старшего возраста было меньше побочных эффектов, чем у более молодых участников. В основном это были местные реакции, такие как мышечная и головная боль, лихорадка, повышение температуры. По состоянию на 26 октября было выявлено 13 серьезных нежелательных явлений во время клинических испытаний, однако ни в одном из случаев не была обнаружена связь с вакциной.

Руководитель исследовательской группы Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард (Andrew Pollard) заявил, что очень доволен полученными результатами. Ученый пообещал, что результаты финальной фазы клинических испытаний, где оценивается эффективность вакцины, будут опубликованы до Рождества.