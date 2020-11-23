«Медиазона»: избыточная смертность во время пандемии в России составила 18%.

23.11.2020, 13:56, Разное

Официальные показатели гораздо ниже.

Официальная статистика смертей от COVID-19 в несколько раз ниже показателя избыточной смертности. К такому выводу пришла «Медиазона» после анализа данных Росстата и ЗАГСов за семь месяцев пандемии и за пять предыдущих лет.

Согласно «Медиазоне», в РФ умерло на 120 тыс. человек больше, чем обычно, а избыточная смертность составила 18%. Роспотребнадзор считает, что жертв пандемии было в несколько раз меньше.

Издание отмечает, что, согласно Росстату, с апреля по сентябрь прирост смертности составил 106 тыс. человек, в то время как

по официальной статистике Роспотребнадзора за апрель–сентябрь в РФ от COVID-19 умерли только 20 698 человек — в пять раз меньше.

Росстат ведет статистику смертности по другой методике — согласно ей, вследствие коронавируса в РФ скончались около 55,6 тыс. человек.

Некоторые регионы полностью признают избыточную смертность «коронавирусной», некоторые такую смертность не объясняют никак. По словам демографа Алексея Ракши, к регионам, к которым возникают большие вопросы по смертности, можно отнести Татарстан, Башкортостан и Чечню.

В регионах Северного Кавказа такой резкий рост смертности может быть связан с нерегистрацией умерших в предыдущие месяцы, приходит к выводу «Медиазона».

Статистика показывает хорошо заметную «вторую волну», начавшуюся в РФ осенью.

В сентябре по всей стране, по подсчетам «Медиазоны», умерло на 26,4 тыс. человек больше, чем обычно, а в 21 регионе, по которым уже есть данные ЗАГСов, всего смертность выросла более чем на 32%. Ракша считает, что в октябре общая смертность по РФ также заметно вырастет.

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В данных оперштаба фиксируется еще меньше смертей — по последней информации, за все время пандемии от коронавируса скончались только 36 540 человек.

За последние сутки в РФ зарегистрировали 25173 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель с начала пандемии. В Москве за последний день выявили 6866 новых заболевших COVID-19 — это на 291 больше, чем накануне, а в Санкт-Петербурге число новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло почти трех тыс.