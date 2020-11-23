“Моя обезьянка”. Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
23.11.2020, 13:52, Новости дня
Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 22 ноября в Instagram разместила совместное селфи с младшей дочерью Ошун.
Актриса позирует в кадре во время кормления дочери смесью из бутылочки.
“Моя обезьянка и я”, – подписала она снимок.
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Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: старшая Эва Габо (2007), средняя Дашиэл (2015 года) и младшая Ошун (2020).
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