“Моя обезьянка”. Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью

23.11.2020, 13:52, Новости дня

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 22 ноября в Instagram разместила совместное селфи с младшей дочерью Ошун.

Актриса позирует в кадре во время кормления дочери смесью из бутылочки.

“Моя обезьянка и я”, – подписала она снимок.

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: старшая Эва Габо (2007), средняя Дашиэл (2015 года) и младшая Ошун (2020).