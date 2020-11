В США произошло нападение на баптистскую церковь, есть погибшие от ножевых ранений

23.11.2020, 13:52, Новости дня

В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) произошло нападение на баптистскую церковь. Об этом в Twitter проинформировала полиция города.

Инцидент произошел на улице Сан-Фернандо. Полиция объявила нападение активным событием и порекомендовала гражданам избегать этого района.

“Мы можем подтвердить, что у нас есть несколько пострадавших с ножевыми ранениями; некоторые с опасными для жизни травмами”, – отметили правоохранители.

We can confirm we have multiple stabbing victims; some with life threatening injuries. More updates when available.

— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

Позже в полиции Сан-Хосе уточнили, что погибли два человека.

Задержанных пока нет, объяснили правоохранители.

No confirmation of an arrest. Please refer to our feed for updates. This is a very active scene. Thank you for your patience.

— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

В полиции подчеркнули, что в момент инцидента церковная служба не проводилась, однако в помещении были бездомные люди, которых пустили погреться.

For clarification, no church services were being conducted at the time of the stabbing. Unhoused individuals were brought into the church to get them out of the cold.

— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020