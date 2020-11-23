Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину

23.11.2020, 13:48, Новости дня

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в рамках интервью Ксении Собчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей – это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», – сообщил Богдан в интервью.

Собчак поинтересовалась, что именно имел ввиду экс-глава офисе Зеленского. Он пояснил, что говорил о переподписании Минских соглашений, передает РИА «Новости».

Богдан также рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не сказал детали, объяснив это конфиденциальностью. По его словам, президент РФ знает об этом предложении. На вопрос ведущей, идет ли речь о «неком компромиссе вместо Минских соглашений», Богдан ответил утвердительно.

Ранее Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале, заявил, что Киев не выполнил обещаний, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года. Он также назвал имя «самого авторитетного» человека в окружении Владимира Зеленского.