 

Путин пообещал поддерживать Псковскую область

23.11.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин пообещал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову оказывать поддержку региону, и выразил надежду, что областная команда будет активно работать для решения поставленных задач.

Ведерников в режиме видеоконференции рассказал президенту об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Также были рассмотрены вопросы поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава Псковской области попросил поручить правительству выделить в 2021 году региону около 500 млн рублей на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием, а также предусмотреть иную дополнительную финансовую помощь региону и дать поручение выделить средства на модернизацию объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий.

«Псковская область – дотационный регион, поэтому в период борьбы с коронавирусной инфекцией для нас крайне важно сохранить баланс по двум направлениям. Первое, конечно, это сохранение здоровья и жизни населения, и второе – полноценное функционирование региональной экономики. На сегодня нам это удается, и во многом это, конечно, благодаря вашей прямой поддержке по наиболее важным направлениям», – сказал Ведерников в рамках встречи.

Глава государства пообещал поддержку в дальнейшем. «Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом», – отметил Путин.

В сентябре Ведерников попросил у президента Владимира Путина содействия в создании учебно-лабораторного корпуса, который позволит уменьшить дефицит врачей в регионе.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

11.11 / «Алмаз-Антей» досрочно выполнил план по поставкам С-400 Минобороны

24.09 / В СНБО начали разработку стратегии кибербезопасности Украины

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

04.07 / Зеленский потребовал от Авакова и Венедиктовой повлиять на уличное насилие

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

20.08 / Эксперт назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020»

03.10 / Пашинян назвал условие для начала переговоров по Карабаху

17.10 / «Эффект Греты» – европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

01.07 / Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска