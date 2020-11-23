Софья Эрнст впервые рассказала о сыне от Константина Эрнста

23.11.2020, 13:18, Разное

В декабре прошлого года стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вновь станет отцом: его супруга, актриса Софья Эрнст, появилась на премьере фильма со своим участием “Союз спасения”, не скрывая беременность. Инсайдеры, вхожие в круг общения пары, рассказали, что в мае Эрнст родила сына. Эту информацию актриса подтвердила только сейчас, появившись на обложке нового номера журнала “Собака” и дав интервью своему другу Фролу Буримскому.

Софья ЭрнстЯ ощутила, что в мою жизнь вошел недостающий элемент. Мне все говорили: “Ооооо, мальчик — это совсем другое!”. Я отмахивалась: ребенок и ребенок. Но сын неожиданно привнес в мою жизнь океан нежности. Он такой невероятно открытый и хрупкий! Девочки больше направлены на себя, на свои желания и хотения, они в большем контакте с собой, со своей природой. А мальчик направлен в мир, ему хочется все узнать, все познать,- рассказала Софья в интервью журналу “Собака”, отметив, что у нее с сыном особая связь:

Он внимательно смотрит на меня, остро реагирует на малейшие изменения моего настроения. Если я радуюсь, он отзывается радостью, стоит мне поволноваться, он тоже волнуется. Если я повышаю голос, его это ранит. Я вижу, как легко он ранится, при том, что физически мальчики гораздо сильнее девочек… Я другими глазами взглянула на мужчин и очень многое им простила. И впервые полностью их приняла. Даже в больших и сильных парнях я теперь вижу этих мальчиков, и мне иногда становится немного их жаль. Это очень крутой и ценный опыт.

Софья ЭрнстНапомним, 32-летняя Софья и 59-летний Константин Эрнст связали себя узами брака в июле 2017 года (по сообщениям российских СМИ), а в 2016 и 2017 году соответственно у пары родилось двое дочерей: Кира и Эрика. Сын стал третьим ребенком для Софьи и четвертым – для Константина. В прошлом он состоял в браке с Анной Силюнас, от которой у него есть взрослая дочь Александра. О своих отношениях с Константином Софья предпочитает особенно не распространяться. Исключение она сделала лишь для издания Tatler, которому дала интервью. В разговоре с главным редактором журнала Ксенией Соловьевой актриса рассказала о знакомстве с мужем, а также об их отношениях и свадьбе:

Мы оба люди закрытые. Мой муж вообще чемпион по закрытости. Мы, наверное, даже не смогли бы целоваться при огромном количестве людей… У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения.

Константин и Софья Эрнст