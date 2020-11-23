 

Анжелика Варум удивила поклонников подтянутой спортивной фигурой

23.11.2020, 13:10, Разное

В своем микроблоге Instagram Анжелика Варум опубликовала видео, на котором она предстала в облегающем черном спортивном костюме. Певица удивила поклонников подтянутой фигурой и естественной красотой.
Спортивный наряд с яркими желтыми полосами подчеркнул стройную талию Анжелики Варум. Свой образ артистка дополнила стильной поясной сумкой и кепкой. Певица предстала перед фолловерами без макияжа. Она сняла собственное отражение в зеркале, игриво пряча лицо под бейсболкой. Супруга Леонида Агутина призналась, что она собралась на пробежку. При этом, певица откровенно флиртовала со своими подписчиками и пошутила, что по ней заметно, как «артист соскучился по сцене».

Подписчики пришли в восторг от безупречных форм 50-летней знаменитости. В комментариях пользователи отметили, что Анжелика Варум в последнее заметно постройнела и похорошела. Певицу назвали «невероятной красавицей» и отметили, что «иметь такую фигуру – талант».



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