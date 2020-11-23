 

Сын звезды «Сватов» Федора Добронравова считает отца «ужасным» дедом

23.11.2020, 13:10, Разное

Российский актер и сын звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова Виктор Добронравов назвал своего отца «ужасным» дедом. Так он его охарактеризовал из-за отношения к внучкам, которым он постоянно дарит подарки.
В студии передачи канала «Россия-1» «Когда все дома» актер признался, что его отец Федор Добронравов постоянно балует внучек. При этом на просьбы родителей перестать их баловать он никак не реагирует. Виктор Добронравов отметил, что серьезно говорил со звездой «Сватов», но тот все его слова оставил без внимания. Поэтому артист считает его «ужасным» дедом.

Сам Федор Добронравов и дед двух внучек: 9-летеней Варвары и 4-летеней Василисы подтвердил, что без гостинцев к ним не приезжает. Кроме того, он в любое время готов понянчить их. Свою «безответственность» он объяснил тем, что родители должны воспитывать своих детей, а дед может их побаловать в любое время.



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