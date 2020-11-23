Харламов и Григорьев-Апполонов поздравили друг друга с разводом

23.11.2020, 13:10, Разное

Андрей Григорьев-Апполонов во время съемок шоу «Звезды сошлись» пояснил о своей встрече с шоуменом Гариком Харламовым. По признанию «рыжего Иванушки», они поздравили друг друга с таким событием как развод.

Резидент Comedy Club вспомнил, что музыкант тоже сравнительно недавно расторг свой брак. Григорьев-Апполонов отметил, что юморист также примкнул к его рядам и заявил, что «это счастье!». По мнению певца, после развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов выглядит отлично и все у него в жизни хорошо. Даже несмотря на то, что пара пошла в суд и делит имущество, музыкант уверен, что все у них «будет в жизни еще лучше». Знаменитости, как заявил Григорьев-Апполонов, «пободаются немного» и все на этом закончится.

О своем расставании звезда «Интернов» и Гарик Харламов заявили после семи лет счастливого брака. «Рыжий Иванушка» прожил со своей супругой Марией Банковой с печатью в паспорте 11 лет, а их отношения начались еще в 2003 году.