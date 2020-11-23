Амбулаторных пациентов с COVID-19 будут вести с помощью телемедицины

23.11.2020, 13:08, Разное



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Теперь заболевшие, чье состояние позволяет проходить лечение на дому, смогут получить консультацию врача дистанционно, не вызывая специалиста на дом, сообщает «Парламентская газета». Врачи смогут выяснять самочувствие пациентов, выписывать лечение и оценивать его эффективность, назначать обследование и оформлять электронные больничные листы. Медицинские карты будут заполняться в режиме онлайн. Получить консультацию смогут также пациенты с симптомами ОРВИ, гриппа или внебольничной пневмонии.

Платформой для телемедицины станет портал госуслуг, а также информационные технологии в сфере здравоохранения. Минздрав рекомендовал регионам обеспечить поликлиники помещениями, необходимым оборудованием и средствами связи для проведения консультаций и консилиума врачей. В ведомстве также распорядились организовать в субъектах федерации амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Это будут отдельные помещения при больницах, в которых есть возможность проводить обследования с помощью компьютерной томографии. Эти центры должны быть оснащены специальным транспортом для доставки биоматериалов, лекарств и перевозки амбулаторных пациентов.

Предполагается, что внедрение телемедицинских технологий позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено. Сейчас россиянам рекомендуется в случае появлений симптомов COVID-19 вызывать врача на дом. Из-за возросшей нагрузки и дефицита медицинских кадров ожидание врача может очень затянуться. Кроме того, дистанционные консультации снизят риск заболеваемости среди медиков. Для проведения консультаций также будут привлекать студентов после третьего курса медицинских вузов.

Ранее сенаторы заявили о том, что намерены предложить правительству РФ включить услуги телемедицины в систему ОМС. По мнению парламентариев, в существующих условиях необходимы новые тарифы на оказание дистанционной медицинской помощи по каждому конкретному заболеванию.