 

ФСБ запросила из бюджета 1,8 млрд для защиты своих зданий в Minecraft

23.11.2020, 13:03, Разное

На очередном заседании Совета безопасности директор ФСБ Александр Бортников заявил об успешной ликвидации террористической деятельности в игре Minecraft.

Бойцы специального антитеррористического батальона «Альфа» задержали двух особо опасных малолетних преступников, которые готовили нападение на виртуальное здание ФСБ.

Несмотря на успешное предотвращение трагедии, директор службы напомнил, что контртеррористические меры в виртуальном пространстве финансируются недостаточно. Правительству была подана заявка на выделение дополнительных 1 млрд 843 млн рублей на развертку и обслуживание антитеррористических кибер-бригад, которые будут мониторить здания ФСБ на всех ресурсах с открытым миром и свободой действий.

– Эта ситуация показала, насколько мы беззащитны в виртуальном пространстве. Угроза всё ещё существует, поэтому создание подразделений ФСБ в Minecraft я включаю в ключевые приоритеты безопасности наших управлений, — заявил Александр Бортников.

Предполагается, что новый антитеррористический батальон будет называться «Алмазная броня». К разработке его символики и созданию регламента реагирования на угрозы привлечены ветераны спецслужб и лучшие специалисты страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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