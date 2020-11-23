 

Арахамия вылечился от COVID-19. Сегодня он выходит на работу

23.11.2020, 12:58, Новости дня

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия чувствует себя хорошо, его повторный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук агентству “Интерфакс-Украина” 23 ноября.

“[Арахамия] Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат”, – сказала Палийчук.

По ее информации, Арахамия выйдет на работу уже сегодня, 23 ноября.

Палийчук 20 ноября говорила, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, а второй – отрицательный. Из-за этого лидер фракции ушел на самоизоляцию и работал дистанционно.

В Верховной Раде известно о нескольких заболевших COVID-19. В их числе и спикер парламента Дмитрий Разумков. Он сообщил 11 ноября, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Днем позже рассказал о болезни первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По состоянию на 16 ноября было известно о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также о 24 сотрудниках аппарата парламента.

О заражении коронавирусом 19 ноября писал на своей странице в Facebook народный депутат фракции “Европейская солидарность” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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